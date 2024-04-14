المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 بالإجابات من أكثر تساؤلات أولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 - 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقا للمخطط الزمني للعام.

المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 بالاجابات

يرغب الكثيرين من أولياء الأمور في معرفة المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 بالاجابات حيث يمكن متابعتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) وذلك مع تحديد موعد أداء المهام لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم 21 ابريل 2024 ويتم وضع الجداول في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عقب اجازة عيد الفطر المبارك 2024.

تستهدف المهام الأدائية قياس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الموافق الحياتية المختلفة في كافة المواد الدراسية ويمكن الاستعانة بالنماذج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي.

جدول المهام الأدائية لطلاب 5 ابتدائي 2024

وجاء جدول المهام الأدائية لطلاب 5 ابتدائي 2024 والذي يقيس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الموافق الحياتية وفقا لما يلي:-

يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 المهام الأدائية اللغة الانجليزية والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة العلوم وامتحان تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد يوم 8 مايو المقبل.

محتويات نماذج المهام الأدائية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نماذج المهان الأدائية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعلين الفني عبر موقعها لطلاب الصف الخامس الابتدائي تشمل ما يلي:-

مادة اللغة العربية التعبير الكتابي القراءة والنحو والصرف.

نادة الرياضيات حل المسائل البرمجة والإحصاء والهندسة.

مادة العلوم حل المشكلات والتجارب العلمية والتكنولوجيا.

مادة الدراسات الاجتماعية حل المشكلات البحث الاجتماعي الجغرافيا والتاريخ.

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