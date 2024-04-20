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اقتصاد

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الجيزة

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

مع قرب امتحانات الفصل الدراسي  الثاني في مصر، يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الجيزة على محرك البحث "جوجل" يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات طلاب 3 إعدادي 2024 الذي اعلنتة وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الجيزة

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الجيزة يوم السبت 18 مايو 2024، وتنتهي في 21 من الشهر ذاته، وتبدا إجازة نصف نهاية العام الدراسي 2024 الخميس 25 مايو تم اتخاذ هذا القرار لضمان عدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين، تماشيًا مع التقاليد والقيم الدينية والاجتماعية. 

  • المادة الاولي السبت الموافق  18 مايو: امتحان اللغة العربية.
  • المادة الثانية الأحد 19الموافق  مايو: امتحاني الجبر والكمبيوتر.
  • المادة الثالثة الاثنين 20 الموافق مايو: امتحان الهندسة.
  • المادة الرابعة  الثلاثاء 21 الموافق مايو: امتحان الإنجليزية والتربية الدينية.
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القواعد المنظمة لانجاح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2024

اولا: استخدام تقنية الباركود في أوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية، لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطلاب.

ثانيا: مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية مثل الهاتف المحمول والسماعات والساعات الذكية.

ثالثا: التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

رابعا: مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

خامسا: التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد، بهدف ضمان عدالة الامتحانات وتمكين جميع الطلاب من النجاح بمستوى يناسب قدراتهم ومهاراتهم.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الفنية

ويذكر انه أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وذلك في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة في سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات إيجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. 

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