السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق امتحانات النقل الأزهرى للابتدائية والإعدادية بمعاهد مطروح

امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل الأزهري للمرحلتين (الابتدائية - الإعدادية)  بمعاهد مطروح الأزهرية.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وقال رئيس الإدارة المركزية، إن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، مؤكدًا التزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للعملية الامتحانية، وانتظام طلاب الفصل الدراسي الثاني بلجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وسط توفير كل سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

_لجان مجمع مطروح النموذجى

من جهته، أجرى الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد البرقي، جولة تفقدية بلجان مجمع مطروح النموذجي، للاطمئنان على انتظام اللجان  واستقرارها.

_التصدى لظاهرة الغش

وخلال جولته، شدد الوكيل الشرعي للمنطقة على ضرورة توفير المناخ  المناسب للطلاب، مع التصدي لظاهرة الغش بكافة طرقه وأشكاله، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل، كذلك توفير  الحراسة الليلة والنهارية بكافة مراكز الأسئلة عبر كل الإدارات.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع  والخامس الابتدائي الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو"، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى في مادتى الفقه واللغة العربية النحو والصرف.

جدير بالذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثاني لمراحل النقل المختلفة تستمر لمدة 10 أيام، على أن تبدأ أعمال التصحيح مع بدء عملية الامتحانات، وسوف تعلن النتائج فور انتهاء عملية التصحيح بالمعاهد بعد اعتمادها.

في سياق آخر، كان قد شدد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على استكمال شرح المقررات الدراسية قبل إنهاء الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024

 جاء ذلك من خلال استكمال مقررات شهر أبريل الجاري، لطلاب النظام التعليمي الجديد (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وذلك قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 20 أبريل 2024.

امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري
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