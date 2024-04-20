السبت 20 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

ترجمة المواد أبرزها.. مطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024 قبل انطلاقها

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تعددت مطالب طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث تلقت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، عدد من مطالب لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة والخاصة بامتحانات أبنائهم الطلاب.

وكانت قد طرحت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، سؤال حول ما إذا كان هناك مطالب لأولياء الأمور من عدمه، وذلك بعد قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، باستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لـ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل، وكذلك إعلانه عن مراجعات نهائية مجانية للطلاب عقب الانتهاء من المناهج.

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وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر، وائتلاف أولياء الأمور، في فيسبوك، حيث طالبت ولي أمر ب"نشر فيديو توضيحي لدفعة 2024 علي الصفحة الرسمية للوزارة تتضمن طريقة الحل وكتابة رقم الجلوس في البابل شيت"، وكذلك البدء قبل موعد الامتحانات الأساسي بربع ساعة، للانتهاء من الامضاءات للطلبة والإجراءات اللازمة، ومع بداية الامتحان تكون اللجنه بكامل هدوئها".

وأضافت: "ترجمة المواد من العربي للغات، برجاء تجنب أخطاء الترجمة وتجنب أن السؤال يتفهم بطريقة مختلفة عن اللغة العربية، وأيضا الرسومات تكون أكتر وضوحًا من العام السابق، وبالنسبة لطلبة اللغات منزلش ليهم لحد الآن أسئلة الوزارة اللي بالفعل نزلت لكل المواد باللغة العربية".

وتابعت: "نرجو التدرج بمستوى الأسئلة زي ما الوزير بلغنا، ٣٠% للطالب أقل من المتوسط، و٤٠% للطالب المتوسط و٣٠% للطالب (المتميز وليس خبير في المادة)، في عجالة حضرتك: ياريت اللغة العربية بما أنها أول يوم تكون بشرة خير لكل الطلاب وتكون بداية ليهم سعيدة".

وذكرت: "ياريت يتم تسليم ورق للطالب لحل الخطوات كمسودات خصوصا للمواد العلمية دا بالنسبة لعلمي علوم ورياضة"واستكملت أخري: "ياريت الدخول وتسليم الورق قبل الامتحان بربع ساعه نظرا لحساب توزيع الورق من وقت الامتحان، ومراعاه الطالب فى الامتحانات خصوصا المواد التى وقت أيامها مده قليلة، وعدم تشتيت الطالب فى اللجنه والتوتر وتوفير المراوح والتهويه المناسبة بسبب الامتحان فى عز الحر".

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