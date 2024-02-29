الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024 وموعد امتحانات نهاية العام

امتحانات
امتحانات

3 أشهر تبقت على امتحانات الثانوية العامة 2024 لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024 للعاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال موقعها على الإنترنت.

تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024 

ننشر في التقرير التالي رابط الوصول إلى تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024 والتفاصيل الكاملة التي يمكن بها التسجيل وموانع التقدم.

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إلى رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024 والتعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 من هنا.

شروط تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة 2024

يمكن قبل التسجيل الاطلاع على الشروط الخاصة للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال.

بعد الاطلاع على كافة الشروط المتعلقة بتسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024 تأتي الخطوة التالية بالضغط على أيقونة تحميل الاستمارة الترشح من نفس الموقع من أجل تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024.

ويتم تسجيل البيانات المطلوبة المتمثلة في الاسم بالكامل والوظيفة وجهة العمل الادارة ومديرية التربية والتعليم، ثم الدرجة والمرتب الأساسي- الحالة الاجتماعية – المؤهل – تاريخ الميلاد – الرقم القومي – كود المعلم – عنوان السكن – تليفون العمل – تليفون المنزل – التليفون المحمول. 

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

رسميا.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحان

موانع تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024

الموانع العامة وهي الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارت الوزارية المنظمة.

الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

أن تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

ان تكون لديك أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية وعلى مستوى الجمهورية. 

موعد امتحانات الثانوية العامة  2024 

من المقرر وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024 أن تكون امتحانات الثانوية 15 يونيو 2024، الا أن هذا الموعد يتعارض مع موعد عيد الأضحى المبارك الذي يحين موعده فلكيًا في نفس موعد الامتحانات المقرر، لذلك من المتوقع أن يتم ترحيل امتحانات الثانوية العامة لما بعد اجازة عيد الأضحى المبارك. 

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خطوات تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024

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آخر فرصة.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات

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