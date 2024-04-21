جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية، لمعرفة الجدول، استعدادًا لانطلاق الامتحانات المقررة فى 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، لما اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، جاء كالتالي :

الشعبة الأدبية.. جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

للمواد خارج المجموع، في يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

جدول الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسية:

-يوم السبت 22 يونيو 2024: اداء امتحان مادة اللغة العربية

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: اداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

- يوم 2 يوليو 2024: اداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

بينما مواد التخصص جاء الجدول كالتالي :

جدول الثانوي العامة شعبة أدبي:

-يوم 29 يونيو 2024: اداء امتحان مادة التاريخ

-يوم 6 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الجغرافيا.

-يوم 10 يوليو 2024: اداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

-يوم 17 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول الثانوي العامة شعبة علمي:

-يوم 29 يونيو 2024: اداء امتحان مادة الفيزياء.

-يوم 6 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الكيمياء.

-يوم 10 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- يوم 17 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الأحياء

-امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.

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