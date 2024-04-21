الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية، لمعرفة الجدول، استعدادًا لانطلاق الامتحانات المقررة فى 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، لما اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، جاء كالتالي :

الشعبة الأدبية.. جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

للمواد خارج المجموع، في يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

"التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة المنازل بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات

جدول الثانوية العامة 2024  للمواد الأساسية:

-يوم السبت 22  يونيو 2024: اداء امتحان مادة اللغة العربية

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: اداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

- يوم 2 يوليو 2024: اداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

بينما مواد التخصص جاء الجدول كالتالي :

جدول الثانوي العامة شعبة أدبي:

-يوم 29 يونيو 2024: اداء امتحان مادة التاريخ

-يوم 6 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الجغرافيا.

-يوم 10 يوليو 2024: اداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

-يوم 17 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول الثانوي العامة شعبة علمي:

-يوم 29 يونيو 2024: اداء امتحان مادة الفيزياء.

 -يوم 6 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الكيمياء.

-يوم 10  يوليو 2024: اداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

-  يوم 17 يوليو 2024: اداء امتحان مادة الأحياء

-امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024.

txt

اليوم.. طلاب الثانوية يخوضون اختبارات المواد غير المضافة للمجموع وتقييمات المهام الأدائية

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.

اقرأ أيضاً 

"التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة المنازل بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحان مادة الكيمياء امتحان مادة الفلسفة والمنطق امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الجبر والهندسة الفراغية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

مواد متعلقة

اليوم.. طلاب الثانوية يخوضون اختبارات المواد غير المضافة للمجموع وتقييمات المهام الأدائية

حجازي: امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن الثانوية العامة

وزير التعليم: توفير كل الإجراءات والدعم لإتمام سير امتحانات الدبلومات الفنية بانضباط ونجاح

حجازي: صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية عن العام الدراسي 2023

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مشروع رأس المال الدائم.. 20 مدرسة تعليم فندقي تشارك في تشغيل 9 فنادق

مشروع رأس المال الدائم.. مدارس تعليم فنى تشارك فى التصنيع وإدارة الفنادق

مدير مشروع قوى عاملة مصر: أناشد المسئولين بإفساح المجال لطلاب مدارس التكنولوجيا

الأكثر قراءة

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

تعاون مصرى سعودى لإنشاء شركة سيارات كهربائية

النواب يتوافدون على مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء جلسة مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى