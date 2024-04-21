ترتفع معدلات البحث عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية ومختلف محافظات الجمهورية مع استعداد الطلاب للانتهاء من العام الدراسي الجاري 2023/2024 عقب اداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ينشر موقع الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية ومختلف المحافظات التي أعلنت عن جداول امتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية

تنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في محافظة الدقهلية بداية من الخميس 9 مايو 2024 مع العلم أن هناك مواد تمتحن قبل الامتحان العام الذي يبدأ في الموعد السابق ذكره ويكون الجدول كالتالي:

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الجيزة

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الجيزة

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الاسكندرية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الاسكندرية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الشرقية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الشرقية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة السويس

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة السويس

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة سوهاج

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة سوهاج

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة المنوفية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة المنوفية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة بني سويف

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة بني سويف

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الأقصر

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الأقصر

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 بالمعاهد الأزهرية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 بالمعاهد الأزهرية