الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية

الابتدائي
الابتدائي

ترتفع معدلات البحث عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية ومختلف محافظات الجمهورية مع استعداد الطلاب للانتهاء من العام الدراسي الجاري 2023/2024 عقب اداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ينشر موقع الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية ومختلف المحافظات التي أعلنت عن جداول امتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية

تنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في محافظة الدقهلية بداية من الخميس 9 مايو 2024 مع العلم أن هناك مواد تمتحن قبل الامتحان العام الذي يبدأ في الموعد السابق ذكره ويكون الجدول كالتالي:

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية
امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الجيزة

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الجيزة

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الاسكندرية 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الاسكندرية 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الشرقية 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الشرقية 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة السويس 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة السويس 

 

"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية ستكون متزنة وتراعى المستويات المعرفية

امتحانات الثانوية العامة 2024.. أليات فعلتها الوزارة لمواجهة الغش (تعرف عليها)

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة  البحيرة 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة  البحيرة 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة سوهاج 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة سوهاج 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة المنوفية 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة المنوفية 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة بني سويف 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة بني سويف 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة  الأقصر 

 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة  الأقصر 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024  بالمعاهد الأزهرية 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024  بالمعاهد الأزهرية 

إقرأ أيضا 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى 2024 بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الصف الخامس الابتدائي 2024 الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية امتحانات الترم الثانى العام الدراسي الجاري 2023 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

تعاون مصرى سعودى لإنشاء شركة سيارات كهربائية

النواب يتوافدون على مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء جلسة مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى