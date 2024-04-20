السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي محافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي محافظة القاهرة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من اقتراب ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 وذلك لرغبة الملايين من الطلاب وأولياء امورهم في معرفة مواعيد الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي محافظة القاهرة 2024

نعرض للقراء جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي محافظة القاهرة 2024 والذي تم اعتماده رسميا من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويحظى على نسب عالية من المشاهدة وجاء كما يلي:-

جدول امتحانات طلاب 1 إعدادي 2024

  • يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة الجبر.
  • يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.
  • يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

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جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى الأزهرى"ترم ثانى" 2024

جدول امتحانات طلاب 2 إعدادي 2024

  • يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
  • يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادة الجبر.
  • يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.
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تبدأ 4 مايو.. موعد امتحانات نهاية السنة 2024

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جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة أن امتحانات طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله ستكون خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 وتأتي امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وحتى يوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 وحتى يوم 22 مايو 2024 وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادله من يوم الأحد 12 مايو وحتى يوم الخميس تاموافق 23 مايو 2024.

 

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