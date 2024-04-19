تبدأ 4 مايو.. موعد امتحانات نهاية السنة 2024

موعد امتحانات نهاية السنة 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخذت قرار فى 13 مارس الماضى 2024 بتعديل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية.



و أوضحت الوزارة من خلال بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي، والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة وجاءت كالتالى:

- تبدأ امتحانات النقل لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية يوم 4 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم 4 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم الإثنين 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024

البداية 8 مايو حتى 23 من نفس الشهر.

أعلنت مديرية التربية في محافظة القاهرة من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والمقرر أن تبدأ بداية من يوم 8 مايو المقبل حتى يوم 23 مايو 2024، موضحة أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو حتى الإثنين الموافق 13 مايو.

وجاءت موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للمراحل التعليمية المختلفة بما يلي:

1- مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائي:

بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو حتى يوم الإثنين الموافق 13 مايو.

2- مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي:

بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو.

3- امتحانات النقل للتعليم الفني:

بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو.

4- امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية:

بداية من يوم الخميس الموافق 16 مايو حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.