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مصر

مصدر بـ"التعليم": التشديد على انتهاء منهج الفصل الدراسى الثانى قبل الامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسئول في ديوان عام وزارة التربية والتعليم إنه يتم التشديد على المديريات التعليمية من أجل متابعة انتهاء مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقررة في 8 مايو المقبل.

وشدد المصدر على ضرورة متابعة لجان وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على أن تشمل الأسئلة المنهج المقرر للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذها إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش، خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والمقرر أن تبدأ في ١٠ يونيو المقبل، عبر تقنين وتدقيق عمليات نقل الطلاب التي كان يهدف في كثير منها الانتقال إلى ما يعرف بـ"لجان الكبار" التي اشتهرت بعمليات الغش.

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