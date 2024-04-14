"التعليم" تحدد المشروعات البحثية للفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها

أعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات المشروعات البحثية التى يمكن أن يقوم بها طلاب صفوف النقل وتسليمها قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه يمكن للطلاب العمل على عمل مشروعات بحثية فى الموضوعات التالية:

1) تأثير بعض الألعاب الإلكترونية في اكتساب قيم غير مرغوبة لمن يمارسونها.

2) أهم الإنجازات في مجال الطاقة (طاقة الريا- الطاقة الشمسية).

3) المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وتأثيرها على التنمية.

4) إنجازات الرئيس السيسي في تطوير العشوائيات.

5) التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمياه والصحة.

6) حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

7) المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها في التوعية بمشكلات البيئة.

معلومات عن مادة المشروعات البحثية:

1- تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية.

2- يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة.

3- تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية.

4- يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية.

5- تهدف هذه المادة إلى تنمية مهارات الطلاب البحثية وبث روح التعاون.

6- يقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

7- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسى.

8- يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين.

9- يقدم البحث الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

10- المشروعات البحثية مادة مقررة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي، (بحث لكل فصل دراسي)، الهدف منها تنمية مهارات البحث لدى الطلاب.

11- هي مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع.

12- تتناول المشروعات والإنجازات القومية والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة.

13- ينفذها الطالب في مجموعات من 3 إلى 5 طلاب بحيث يكون المسئول عنها رائد الفصل، مستعينًا بكشف يوضح آليات ومحاور التطوير على مستوى المدرسة.

14- تعقد مسابقات يتم من خلالها اختيار أفضل المشروعات وتكريم الطلاب الذين قاموا بإعدادها.