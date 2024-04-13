وزير التعليم يحسم الجدل حول إلغاء مادة المشروعات البحثية (خاص)

ترددت خلال الساعات الماضية وتداولت عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تُشير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصدد إعلان مفاجأة للطلاب عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

حقيقة إلغاء مادة المشروعات البحثية

وتوقع العديد من الطلاب وأولياء الأمور أن المفاجأة التي يجري الحديث عنها هي إلغاء مادة المشروعات البحثية، وهو ما نفاه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد أن هذه شائعة.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل ما يتم تداوله عن إلغاء "المشروعات البحثية" غير صحيح، والمادة موجوة كما هي ضمن المقررات الدراسية.

معلومات عن مادة المشروعات البحثية

1- تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية.

2- يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة.

3- تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية.

4- يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية.

5- تهدف هذه المادة إلى تنمية مهارات الطلاب البحثية وبث روح التعاون.

6- يقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

7- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسى.

8- يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين.

9- يقدم البحث الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

10- المشروعات البحثية مادة مقررة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي، (بحث لكل فصل دراسي)، الهدف منها تنمية مهارات البحث لدى الطلاب.

11- هي مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع.

12- تتناول المشروعات والإنجازات القومية والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة.

13- ينفذها الطالب في مجموعات من 3 إلى 5 طلاب بحيث يكون المسئول عنها رائد الفصل، مستعينًا بكشف يوضح آليات ومحاور التطوير على مستوى المدرسة.

14- تعقد مسابقات يتم من خلالها اختيار أفضل المشروعات وتكريم الطلاب الذين قاموا بإعدادها.