الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مع تقلبات الطقس.. نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد

نزلات البرد
نزلات البرد

مع دخول فصل الربيع، قد يعاني البعض من الأمراض المرتبطة بتقلبات الطقس مثل الإصابة بنزلات البرد نتيجة لتغير الأحوال الجوية، وهو ما حذَّرت منه وزارة الصحة وهيئة الأرصاد الجوية.

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وقالت وزارة الصحة، إن الشخص يصبح مُعديًا قبل أيام من بدء ظهور أعراض الإصابة وحتى زوالها تمامًا، ما يعني أن معظم الناس ستكون مُعدية لمدة أسبوعين، وقد ينتقل الفيروس من الشخص المُصاب عن طريق: 

- لمس الأسطح الملوثة برذاذ المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

- لمس جلد شخص ملوث بقطرات ورذاذ المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

- استنشاق قطرات صغيرة من السوائل التي تحتوي على فيروس البرد، حيث يتم إطلاق هذه القطرات في الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

وأكدت وزارة الصحة أن نزلات البرد تنتشر بسهولة أكثر بين المجموعات الذين هم على اتصال وثيق ومستمر، مثل الأسر والأطفال في مرافق المدرسة أو الحضانة.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

- غسل وتعقيم اليدين باستمرار.

- تجنب لمس العينين والفم والأنف.

- تناول السوائل بكثرة.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

- تجنب الازدحام حتى لا تنتقل العدوى من شخص مُصاب إلى آخر سليم.

-ارتداء الملابس الملائمة للجو.

- تناول الأدوية بعد استشارة الطبيب.

أعراض نزلات الانفلونزا الصيفيه أعراض نزلات البر أعراض نزلات البرد أقل عرضة لانتشار نزلات البرد الزيادة السنوية في نزلات البرد

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