"التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة باستلام أرقام الجلوس من المدارس

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.

وناشدت الوزارة، طلاب الثانوية العامة، باستلام رقم الجلوس من المدرسة مجانًا وعدم الاكتفاء فقط بطباعته من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

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تفاصيل امتحانات الثانوية

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال بيانٍ صحفي عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 وكشفت خلاله عن التالي:

- تُعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس بلجان مؤمنة ورقيًا ولا يؤدي الطلاب امتحانات إلكترونيًا.

- تُعقد امتحانات الثانوية العامة وفق أسئلة اختيارية يتم الإجابة عنها في البابل شيت وأخرى مقالية تمثل 15% يتم الإجابة عنها في ورقة بيضاء مُخصصة لها.

- تُعقد امتحانات الثانوية العامة بإجمالي أسئلة متدرجة من حيث الصعوبة منها 30% للمستويات العقلية البسيطة و70% للمستويات العقلية المتوسطة والعليا.

- يتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنك الأسئلة بعد مراجعتها بدقة قبل طباعتها.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، موحدة لجميع الطلاب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بواقع امتحانين أحدهم فى الدور الأول واختبار دور ثان ولا يوجد تحسين مجموع أو أكثر من فرصة امتحانية بنفس الدرجات.

- يتم ملء وتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة حتى 22 فبراير المقبل إلكترونيا على موقع الوزارة.

- تم غلق باب التقدم للأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء كنترولات ولجان إدارة.

- سيتم عقد مقابلات للأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات ولجان سير لاختيار الإعداد المطلوبة للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024.

- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا سواء الأسئلة الاختيارية أو المقالية.