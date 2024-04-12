الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد موعد عودة الطلاب بعد إجازة عيد الفطر

مدرسه
مدرسه

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عودة طلاب المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، الذي بدأت أولى أيام إجازته الثلاثاء الماضي.

موعد عودة الطلاب بعد إجازة عيد الفطر

من المقرر أن يعود الطلاب إلى الحضور بالمدارس عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث تنتهي إجازة العيد، حسبما حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 14 أبريل الجاري.

امتحانات الترم الثاني 2024

 

إجراء من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 فى هذا الموعد

موعد امتحانات نهاية العام

وعلى صعيدًا أخر، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023- 2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 وحتى يوم 23 مايو 2024، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة على عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية، في موعدها المعلن بداية من يوم 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024.

كما تؤكد الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم 10 يونيو المقبل وحتى يوم 20 يوليو المقبل.

طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم إجازة عيد الفطر الدكتور مصطفى مدبولي امتحانات الترم الثاني 2024 مرحلة الثانوية العامة أعياد الأخوة المسيحيين

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