موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي

موعد اعادة الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8 ، لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، من أجل لمشاهدة حلقة الجديدة، اليوم، من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

تفاصيل عرض حلقة الاعادة للحلقة التاسعه والعشرون وعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 8 ، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

يعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8 ، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

موعد إعادة الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ6 وقت اذان المغرب، ويمكن مشاهدة إعادة الحقلة 29 من مسلسل الكبير أوي تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن





وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

ويختتم أحداث المسلسل الكوميدي الكبير اوي الجزء الثامن للفنان احمد مكي، وباقي ابطال المسلسل، اليوم ٣٠ رمضان.

ويطالب متابعي ومحبي المسلسل باستكمال اجزاء المسلسل العام المقبل، لما يسببه من حالة كوميديا.