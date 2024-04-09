الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي

الحلقة التاسعة والعشرون
الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي

موعد اعادة الحلقة التاسعة والعشرون من  مسلسل الكبير أوي 8  ، لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، من أجل لمشاهدة حلقة الجديدة، اليوم، من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

تفاصيل عرض حلقة الاعادة للحلقة التاسعه والعشرون  وعرض الحلقة الأخيرة من  مسلسل الكبير أوي 8  ، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

 يعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع  مسلسل الكبير أوي 8  ، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

txt

مسلسل الكبير أوي 8.. تفاصيل أحداث الحلقة 29

موعد إعادة الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ6 وقت اذان المغرب، ويمكن مشاهدة إعادة  الحقلة 29 من مسلسل الكبير أوي  تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

توقعات الكبير أوى 8 الحلقة الأخيرة.. القبض على الجاسوسة والفندق يرجع دوار العمودية مجددًا

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

 

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

 

ويختتم أحداث المسلسل الكوميدي الكبير اوي الجزء الثامن للفنان احمد مكي، وباقي ابطال المسلسل، اليوم ٣٠ رمضان.

ويطالب متابعي ومحبي المسلسل باستكمال اجزاء المسلسل العام المقبل، لما يسببه من حالة كوميديا.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة ٢٩ من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة ٢٩ الكبير اوي الجزء 8 الحلقة ٢٩ الحلقة ٢٩ من الكبير اوي الحلقة ٢٩ من الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. قصة الكبير أوي 8 وموعد العرض

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 وأبرز أحداثه

الخميس.. أبطال وصناع "وبينا ميعاد" ضيوف منى الشاذلى على ON

قائمة مسلسلات رمضان 2024.. "الدستور" تكشف الأسماء والتفاصيل

مسلسلات رمضان 2024.. منصة "Watch it" تروج لـ"الكبير أوي " بصور كوميدية

دراما رمضان 2024| محمد سلام بأكثر من وجه في الجزء الثامن من الكبير أوي

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 لـ شيرين رضا الحلقة 19 على قناة DMC

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

"هناك لاعبين يفكرون فى مصلحتهم على حساب الأهلى".. من قصد كولر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب