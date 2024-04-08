مسلسل الكبير أوي 8.. تفاصيل أحداث الحلقة 29

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 29 تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وزاد البحث بين الجمهور عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 29

وبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

دارت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29 في إطار من الكوميديا الذي جمعته جلسة بسفير أميجوس والذي يلعب شخصيته الفنان محمود الليثى الذي يظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، ودار الحديث حول دولة أميجوس التي يقطنها 12 شخصا فقط َوتطرق الحديث بين سفير اميجوس والكبير حول مواطني الدولة ولماذا يقتصر عددهم على 12 فردا فقط ليخبره سفير اميجوس بأن احد المواطنات تنتظر حدث سعيد لأنها حامل ولابد ان يتصل للاطمئنان عليها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 29

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 29 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الاعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 30

ويعرض مسلسل الكبير اوي االجزء الثامن الحلقة الثلاثون طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.