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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

يقدم الدستور في التقرير التالي، موعد الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي، من أجل لمشاهدة حلقة الجديدة، اليوم، من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

قنوات بث مسلسل الكبير أوي 8

تفاصيل عرض حلقة  الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

يعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

ملخص الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الـ 8


موعد عرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي، الساعة الـ6 وقت أذان المغرب، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.
 

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 

شهدت أحداث اليوم الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مفارقات كوميدية حيث تنشب خناقة بين الكبير بلوجر شهير وزوجته حاولوا الحصول على غرفة في فندق المزاريطة مجانا مقابل الترويج للفندق.

وعلى جانب آخر نشب خلاف حاد بين جوني وهجرس بعد أن أقنع الأخير السياح بنزول الترعة بأنابيب الغاز بدل من أدوات الغطس.

فيما بدأ  جونى الإشراف على العمال في الفندق ويتحدث مع هجرس على ملابس العمال وجاءت فتاة  أجنبية غاية في الجمال تطلب غرفة بالفندق للنزول فيها ويعجب بها كلا من ايهم وهجرس وجوني ويحاولون مساعدتها ويخبرها جونى أن الفندق لا يوجد به أي غرفة خالية ولكن من الممكن أن تنزل في غرفته وبعد أن صعدت الفتاة إلى الغرفة صعد خلفها أيهم وجوني وهجرس لعرض خدماتهم ولكنها قامت بطردهم وعقب خروجهم من غرفتها أخرجت قنبلة ومسدس لاغتيال سفير اميجوس الذي يقطن في نفس  الفندق ويجسد دوره الفنان محمود الليثي

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مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 28| محمود الليثي سفير دولة أميجوس يبحث عن مقر للسفارة

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

 مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.

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