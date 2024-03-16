مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 6.. والقنوات الناقلة له

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الحلقة 6..القنوات الناقلة.. يبحث ملايين المشاهدجين والمتابعين لمسلسل الكبير اوى 8، عن موعد بث الحلقة السادسة من المسلسل لاستكمال وجبة يومية من الكوميديا والدراما المحببة للجميع من الفنان أحمد مكى ونخبة متميزة من الفنانين، ومتابعة تطورات العمودية فى المزاريطة وحالات الزواج من الفنانات منها زواج منة شلبى من أيهم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5

كما شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5 تطورات كبيرة تضمنت عودة الكبير اوى إلى شكله الطبيعى بعد أيام من تحوله إلى عقلة إصبع ومناخير طويلة ورغبته فى مساعدة نفادى للزواج من أمينة خليل ورغبة أيهم فى الزواج من منة شلبى وهجرس من روبى، وحاول الكبير مساعدة نفادى للفوز بقلب أمينة خليل دون جدوى مما يعجل بعودتها من المزاريطة.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 6



عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 6

كذلك، يبحث ملايين المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 6 من الكبير اوى، لمتابعة لقطات الكوميديا وزواج الفناتات الثلاثة منة شلبى وأمينة خليل وروبى، ومساعدة الكبير اوى للجميع ومحاولة اتمام زواج نفادة.

عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 6 جونى وهجرس

كما يتم عرض الحلقة السادسة فى أوقات مميزة لجميع أفراد الأسرة أثناء تناول إفطار رمضان، وذلك فى الساعة 6،5 مساء كل يوم وإعادتها 3 فجرا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السادسة

عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 6

إضافة إلى ذلك، تم تخصيص قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السادسة، ومنها عرض المسلسل على قناة "ON" الفضائية، وقناة on drama.

وأيضا بث حلقات مسلسل الكبير اوى الحلقة 6 على منصة “watch it” لتوفير أوقات مغعددة لمشاهدة المسلسل .

قصة مسلسل الكبير أوي 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المواقف الكوميدية والأحداث الدرامية إستكمالا لنجاح الجزء السابع من المسلسل، ويتعرض الكبير اوى عمدة المزاريطة لضغوط متعددة، حيث يجد نفسه مضطر للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله ومنها زواج نفادى من أمينة خليل.



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