الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"أول أيام العيد".. عمرو الليثي يكرم نجوم وأبطال مسلسل المعلم في "واحد من الناس"

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أبطال ونجوم مسلسل المعلم النجم مصطفى شعبان وحسام شوقي المشرف العام للإنتاج في سينرجي، وسهر الصايغ ومنذر رياحنه، فتوح أحمد وطارق النهري والطفل الموهوب جان، وذلك في سهرة أول أيام عيد الفطر على قناة الحياة. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وذلك في سهرة فنية خاصة واحتفالية من برنامج واحد من الناس تمتد لـ3 ساعات في سهرة أول أيام عيد الفطر، عبر شاشة قناة الحياة.

ويكشف نجوم وأسرة مسلسل المعلم، كواليس وأسرار التصوير في العمل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في رمضان على شاشة الحياة.

كما يتحدث أبطال المسلسل عن كواليس وأسرار التصوير والمشاهد الصعبة في العمل والمواقف المضحكة بين أبطال العمل، ورد فعلهم فور معرفتهم بخبر الحريق الذي نشب في الحارة "عنبر السمك".

مسلسل المعلم مصطفى شعبان 

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة watch it .

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بسعي مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي

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