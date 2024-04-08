الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ميرنا نور الدين تشكر الشركة المتحدة وصنّاع مسلسل "الحشاشين"

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

وجهت الفنانة ميرنا نور الدين الشكر للشركة المتحدة وأسرة مسلسل "الحشاشين"، وكتبت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بعد سنتين تصوير خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدًا، بتمنى من كل قلبي إنه يكون دور خفيف على قلوبكم. 


وتابعت: كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي على إيمانه وثقته ودعمه ليا، وشكرًا للمؤلف العظيم أستاذ عبدالرحيم كمال على إيمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدًا.


كما وجهت الشكر للشركة المتحدة: شكرًا لشركة الإنتاج سينرچي على اختيارها ليا لتجسيد شخصية "دنيا زاد"، وشكرًا المتحدة. 


واختصت الفنان كريم عبدالعزيز بشكر خاص، حيث كتبت: شكر كبير للنجم الكبير كريم عبدالعزيز على مساعدته وكلامه وثقته فيا، انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدًا.

وأضافت: مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، واتشرفت إني كنت جزء من المسلسل الحشاشين. إلى اللقاء في العمل المقبل إن شاء الله، الحمدلله. 

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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