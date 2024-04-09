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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

توقعات الكبير أوي 8 الحلقة الأخيرة.. القبض على الجاسوسة والفندق يرجع دوار العمودية مجددًا

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

يتوقع محبي ومشاهدي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في الحلقة الأخيرة غدا من المسلسل، القبض على الجاسوسة والفندق يرجع دوار العمودية من جديد.

الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وكان قد انفجرت خلال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب، قنبلة داخل فندق الكبير بالمزاريطة بعد أنّ وضعتها الفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشيكوف، للتخلص من السفير.

ملخص الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الـ 8

أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وقدم «جوني» داخل مطعم فندق المزاريطة «هجرس» في فقرة الساحر، والتي فشلت ونالت استياء جميع الحضور الأجانب.

وانتقل «هجرس» لفقرة أخرى وهي سحب مفرش الطاولة من تربيزة السفير لتنقلب عليه جميع أطباق الأكل على التربيزة، ويغادر المكان ويترك القنبلة التي زرعت تحت الطاولة.
، وينجو القنبلة التي وُضعت أسفل المنضدة.

ويجد أشرف، شنطة القنبلة ويخبر الكبير، ليؤكد أنها شنطة السفير ويذهب الأول لتسليمها له، وتنفجر القنبلة بعد لحظات من خروج أشرف من المطعم.

ملخص الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي 8.. تفاصيل أحداث الحلقة 29

قنوات بث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

تفاصيل عرض حلقة  الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

 يعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it


أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

تعرض القنوات الحلقة الأخيرة غدا لينتهي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

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