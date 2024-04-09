الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المعلمين: مد فترة حجز اختبارات البرامج الرقمية للقيادات التربوية لـ15 و16 أبريل

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين قرارًا هامًا بشأن حجز البرامج الرقمية للقيادات التربوية «وكيل ومدير إدارة تعليمية ووكيل ومدير إدارة مدرسية وتوجيه فني» على منصة المعلم للتدريب عن بعد. 

مد فترة حجز الاختبارات

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على موقعها الرسمي، أنه نظرًا لكثرة المتقدمين للبرنامج، وحيث إن يوم 9 أبريل يوافق إجازة رسمية، فقد تقرر مد فترة حجز الاختبارات فقط لمن أنهوا البرنامج، ليتسنى لهم حجز اختبار يومي 15، 16-4- 2024 ليتمكنوا من أداء الاختبار.

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علما بأنه من سبق لهم حجز اختبار يوم 9-4 عليهم الدخول وإعادة حجز موعد اختبار خلال اليومين المقررين، وكذلك إتاحة المحاولة الثانية لمن لم يجتازوا خلال هذين اليومين.

المعلمين اختبارات البرامج الرقمية منصة المعلم للقيادات التربوية الأكاديمية المهنية المعلمين

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