الإثنين 08 أبريل 2024
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مصر

"التعليم" تطالب باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس الفنية

رضا حجازى
رضا حجازى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بضرورة إخطار المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج لطلاب الصفوف الثلاثة بكافة النوعيات للعام الدراسي 2023 ،2024.

وأكدت الوزارة فى خطابها، على أنه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالى، وبناء على زيارة المحققين الخارجيين خلال الفترة من 13 فبراير 2024 وحتى 20 من نفس الشهر، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول للبرامج بكافة النوعيات الطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية المطورة وفقا لمنظومة الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وشدد الخطاب على أنه بعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية الأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني أوصت اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات للفصل الدراسي الأول، بناء على ما ورد بلائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المعدلة والمعتمدة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم.

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