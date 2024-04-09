ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث يتصدر المسلسل القائمة البحثية يوميا وذلك لكونه ويقدم وجبة كوميدية دسمة للجمهور يوميا من خلال أحداث المزاريطة.

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

يقدم الدستور ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن حيث شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بداية تنفيذ خطة انا يوريفنا مينشيكوف لاغتيال سفير اميجوس الذي يقطن معها في فندق المزاريطة.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 دخول آنا يوريفنا مينشيكوف على مربوحة المطبخ خلال أحداث الحلقة 30، من مسلسل الكبير أوي 8، بحجة مساعدتها ولكن كان غرضها في الأساس هو وضع السم في أكل السفير بعد فشلها في خطتي زرع القنبلة تحت مقعده او اغتيال من خلال شباك غرفتها بسلاح الكلاشينكوف.

​​​​​​وانتهزت آنا يوريفنا مينشيكوف دخولها المطبخ مع مربوحة، ووضعت السم للسفير في الديك الرومي وذهبت لغرفتها، وفوجئت بأن هجرس دخل عليها بصينية أكل السفير، وأعطاها لها، لترفض بشدة الأكل وتدخل عليها مربوحة، وتطلب منها أن تأكل من الطعام طالما دخل لها، وتطلب آنا يوريفنا مينشيكوف أن يشاركوها الطعام وبالفعل يأكل هجرس ومربوحة وأيهم ولم يؤثر فيهم السم لتتعجب وتأكل منه قطعة وتشعر بألم في معدتها.

وأثناء قيام سفير اميجوس بمغادرة فندق المزاريطة تهدده انا يوريفنا بالقتل بالمسدس وتكشف عن هويتها وانها احد أعضاء المافيا وجاءت لاغتيال السفير وتحاول مربوحة إنقاذ الموقف فتطلق رصاصة طائشة من بندقية الكبير تصيب ذراع السفير ويتم ابلاغ الشرطة والقبض على آنا يوريفنا مينشيكوف وينج سفير اميجوس من محاولة لاغتيال.

يعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it



موعد إعادة عرض الحلقة الثلاثون من مسلسل الكبير اوي 8

عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ6 وقت اذان المغرب، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

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