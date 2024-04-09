الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوى
مسلسل الكبير أوى 8

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث يتصدر المسلسل القائمة البحثية يوميا وذلك لكونه ويقدم وجبة كوميدية دسمة للجمهور يوميا من خلال أحداث المزاريطة.

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

يقدم الدستور ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن حيث شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بداية تنفيذ خطة انا يوريفنا مينشيكوف لاغتيال سفير اميجوس الذي يقطن معها في فندق المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. أحداث الحلقة الأخيرة

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 دخول  آنا يوريفنا مينشيكوف على مربوحة المطبخ خلال أحداث الحلقة 30، من مسلسل الكبير أوي 8،  بحجة مساعدتها ولكن كان غرضها في الأساس هو وضع السم في أكل السفير بعد فشلها في خطتي زرع القنبلة تحت مقعده او اغتيال من خلال شباك غرفتها بسلاح الكلاشينكوف.

​​​​​​وانتهزت آنا يوريفنا مينشيكوف دخولها المطبخ مع مربوحة، ووضعت السم للسفير في الديك الرومي وذهبت لغرفتها، وفوجئت بأن هجرس دخل عليها بصينية أكل السفير، وأعطاها لها، لترفض بشدة الأكل وتدخل عليها مربوحة، وتطلب منها أن تأكل من الطعام طالما دخل لها، وتطلب آنا يوريفنا مينشيكوف أن يشاركوها الطعام وبالفعل يأكل هجرس ومربوحة وأيهم ولم يؤثر فيهم السم لتتعجب وتأكل منه قطعة وتشعر بألم في معدتها.

txt

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ملخص أحداث الحلقة 29

وأثناء قيام سفير اميجوس بمغادرة فندق المزاريطة تهدده انا يوريفنا بالقتل بالمسدس وتكشف عن هويتها وانها احد أعضاء المافيا وجاءت لاغتيال السفير وتحاول مربوحة إنقاذ الموقف فتطلق رصاصة طائشة من بندقية الكبير تصيب ذراع السفير ويتم ابلاغ الشرطة والقبض على  آنا يوريفنا مينشيكوف وينج سفير اميجوس من محاولة لاغتيال.

يعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it


موعد إعادة عرض الحلقة الثلاثون  من مسلسل الكبير اوي 8

عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ6 وقت اذان المغرب، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.
 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

اقرأ المزيد

موعد إعادة عرض الحلقة الأخيرة من الكبير أوي 

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الاخيرة من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الاخيرة الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة الحلقة الاخيرة من الكبير اوي

مواد متعلقة

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 ومواعيد عرض الثالثة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة On

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 وأبرز أحداثه

مواعيد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 والقنوات الناقلة

مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي الحلقة 3.. صراع جونى والعترة على العمودية

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. خناقة بين جونى والعترة على العمودية بعد دخول الكبير فى غيبوبة

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

فسيخ ورنجة بالمكسرات.. حكاية أقدم محل فسخاني في مصر وعادل إمام من عشاقه

القاهرة الإخبارية: فصائل تستهدف طائرة حربية للاحتلال بصاروخ سام 7 غرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب