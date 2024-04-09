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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ملخص أحداث الحلقة 29

جريدة الدستور

ملخص الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يقدمها "الدستور" في التقرير، قبل مشاهدة الحلقة الأخيرة اليوم.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ملخص الحلقة 29

وجاءت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن كالتالي:

انفجرت خلال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب، قنبلة داخل فندق الكبير بالمزاريطة بعد أنّ وضعتها الفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشيكوف، للتخلص من السفير.

موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي

أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وقدم «جوني» داخل مطعم فندق المزاريطة «هجرس» في فقرة الساحر، والتي فشلت ونالت استياء جميع الحضور الأجانب.

وانتقل «هجرس» لفقرة أخرى وهي سحب مفرش الطاولة من تربيزة السفير لتنقلب عليه جميع أطباق الأكل على التربيزة، ويغادر المكان ويترك القنبلة التي زرعت تحت الطاولة.

وينجو القنبلة التي وُضعت أسفل المنضدة.

ويجد أشرف، شنطة القنبلة ويخبر الكبير، ليؤكد أنها شنطة السفير ويذهب الأول لتسليمها له، وتنفجر القنبلة بعد لحظات من خروج أشرف من المطعم.

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توقعات الكبير أوى 8 الحلقة الأخيرة.. القبض على الجاسوسة والفندق يرجع دوار العمودية مجددًا


قنوات بث المسلسل

تفاصيل عرض حلقة  الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

 يعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

  • قناة on.
  • on drama.
  • منصة watch it.

موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي

توقعات الكبير أوى 8 الحلقة الأخيرة.. القبض على الجاسوسة والفندق يرجع دوار العمودية مجددًا

ملخص الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي 8.. تفاصيل أحداث الحلقة 29


موعد عرض  الحلقة الأخيرة  من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ6 وقت اذان المغرب، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

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