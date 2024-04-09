وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

تقدم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والطلاب والمعلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعيةِ والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة

وقد تحقَّق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلال شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق الحادى عشر من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.