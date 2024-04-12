الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"العيد أحلى بمراكز الشباب".. أهالى كفرالشيخ يواصلون الاحتفال بعيد الفطر

مراكز الشباب
مراكز الشباب

شهدت مراكز شباب "حياة كريمة" بمطوبس بمحافظة كفرالشيخ إقبالًا كبيرًا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث على التوالي بعد أن لاقت نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة، حيث تنوعت الفعاليات والأنشطة ما بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وترويحية وملاهٍ، بالإضافة إلى توزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى إتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المديرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

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انطلاق فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ

وتُقدّم فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وأحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس، وفريق عمل المديرية والإدارات الفرعية، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.

وتوافد الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ على الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك احتفالًا بعيد الفطر المبارك، فيما شكَّل اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة الأوضاع خلال الاحتفالات، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز. 

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