انطلاق فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ

انطلقت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمراكز شباب حياه كريمه بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واستقبلت المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية بمراكز الشباب بالقرى والمدن، حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مراكز الشباب تستقبل المواطنين

حيث أستقبلت اليوم مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة كفرالشيخ 215 ألف مواطن لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بـ 52 ملعب وساحة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية.

كما وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بمراكز الشباب واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الفطر المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الإحتفالات وإعداد البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال.

كما أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيد أحلى بمراكزالشباب، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته، وعضوية وكيلى المديرية للشباب والرياضة، وفريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة، واختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، ووضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد، الاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد.

كما شارك أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ، فرحة المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك، تزامنًا مع انطلاق مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمراكز شباب كفر الشيخ، حيث قام اتحاد شباب كفرالشيخ بمواصلة تنفيذ مبادرة «اتحاد شباب كفرالشيخ سند لأهل كفر الشيخ » وتوزع الحلوى والزهور على المواطنين بشوارع المدينة، وتُقدم التهنئة بالعيد.

وضم فريق عمل مبادرة إتحاد شباب كفر الشيخ كلا من: أسماء فرج، محمود إبراهيم، أروى إبراهيم، فهمي إبراهيم، شادي مسعود، حنين حمد، سالي ياسر، رحمة السيد، هاجر السيد، مريم السيد، محمد طاهر، سهيلة فتوح، إسلام أشرف.