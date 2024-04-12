الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متى سيتم تغيير الساعة فى مصر؟.. وكيف تضبط ساعتك على التوقيت الصيفى

تغيير الساعة
تغيير الساعة

متى سيتم تغيير الساعة في مصر؟ يبحث العديد من المواطنين عنه وموعد تغيير الساعة فى مصر، حيث كثر البحث عن سؤال موعد تغيير الساعة في مصر، في هذا السياق ترصد "الدستور" خلال التقرير التالى كل التفاصيل عن موعد تغيير الساعة في مصر وكل التفاصيل التى يريد أن يعرفها المواطن عن تغيير الساعة فى مصر.

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تغيير الساعة في مصر

وفى تصريحات رسمية سابقة عن مواعيد تغيير الساعة فقد أعلنت الدولة المصرية من خلال بيانات رسمية التفاصيل حيث أعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة عن عودة التوقيت الشتوي طبقًا للقانون رقم 24 لعام 2023، الصادر عن مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التوقيت الشتوي بدأ الجمعة 27 أكتوبر، وسينتهي الجمعة 26 أبريل 2024، ويليها مباشرة تطبيق موعد التوقيت الصيفي 2024 وتعديل الساعات مرة أخرى، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، ليبدأ التوقيت الصيفي.

متى سيتم تغيير الساعة في مصر؟

ووفقًا لبيان رسمى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإنه من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من أبريل حتي شهر أكتوبر، وعليه يتم تقديم الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

ضبط الساعة على الموبايل 

وبالتزامن مع التوقيت الصيفى الذى سيتم تطبيقه قريبًا فإنه يجب إعادة ضبط جميع الساعات بما فيها ساعة الهاتف على التوقيت الصيفي، وهناك بعض الهواتف الذكية تدعم خاصية العمل بالتوقيت الصيفي، وهو اختيار ضمن الإعدادات، يمكن ضبطه، ليقدم الهاتف الساعة تلقائيًا لمدة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي ضبط ساعة الهاتف

ويجب الذهاب للإعدادات، واختيار التوقيت الصيفي، وإذا كنت ألغيت هذه الخاصية من قبل، عليك ضبط الساعة يدويًا بالتوقيت الصيفي، بالذهاب إلى ساعة الهاتف واختيار ضبط، وتقديم الساعة 60 دقيقة.

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