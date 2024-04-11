تغيير التوقيت الشتوي.. متى يبدأ التوقيت الصيفي لعام 2024؟

يتساءل المصريون عبر محرك البحث “جوجل” عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، حيث من المقرر تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024، بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وخاصة في ساعات المساء، من خلال الاستفادة من ضوء الشمس لفترات أطول.

متى يبدأ التوقيت الصيفي في عام 2024؟

ومن المقرر أن يتم تغيير الساعة والعودة إلى التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 26 إبريل 2024، حيث ستتقدم الساعة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بمقدار 60 دقيقة، ابتداءً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل في كل عام.

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

في عام 2024، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بعد انتهاء التوقيت الشتوي الذي استمر لمدة 6 أشهر، قد صدر قانون من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحديد فترة التوقيت الصيفي، حيث ستتأخر الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام. يأتي هذا القرار بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير التوقيت الصيفي، حيث ينص القانون على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وعاد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بعد مرور 7 سنوات على إلغائه، حيث تم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام 2023.

تغيير الساعة في التوقيت الصيفي

لتعديل التوقيت الصيفي في مصر 2024 على الكمبيوتر وأجهزة المحمول، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- قم بفتح ساعة الكمبيوتر أو اللاب توب.

- انقر على "تغيير الوقت والتاريخ".

- قم بتقديم الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 1:00 صباحا، وفقا لتوقيت الصيف في مصر 2024.

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