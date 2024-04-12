محافظ الجيزة يوجه بالدفع بـ13400 أسطوانة بوتاجاز إضافية لتلبية احتياجات المواطنين بالمراكز

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين بالمتابعة اليومية لمنظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من توافر الكميات التي تلبي احتياجات المواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما شدد محافظ الجيزة على مراقبة انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والتعامل الحازم حيال أي مخالفات يتم ضبطها لضمان سريان منظومة العمل.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مديرية التموين والخاص بتوزيع أسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، وتم الدفع بحوالي 13 ألفا و400 أسطوانات بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشاة القناطر والصف وأطفيح وأبوالنمرس وكرداسة والعياط ومدينة أكتوبر، بإجمالي حوالي 20 نقلة بسيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن.

تخصيص 1600 أسطوانة بوتاجاز لتوزيعها على مناطق شديدة الاحتياج

كما شملت الجهود تخصيص 1600 أسطوانة بوتاجاز لتوزيعها علي المناطق شديدة الاحتياج، موزعة على 8 سيارات حمولة 200 أسطوانة.

متابعة جهود التعامل مع مخالفات المستودعات

كما تابع المحافظ جهود التعامل مع مخالفات المستودعات حيث تم تحرير محضر جنح تصرف في 400 أسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز، ووجه المحافظ مديرية التموين بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارات التموينية لمخزون أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والمدن، والتأكد من وجود المخزون الكافي للتسهيل علي المواطنين.

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءا من الطريق الدائري وحتي كوبري عز؛ لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الاعمال تأتي أستكمالآ للمرحلة الأولي وتهدف إلي تحسين الصورة الذهنية والبصرية لذلك المحور المروري المهم في إطارٍ خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير وتحسين جودة الحياة بمختلف الأبعاد التنموية.

وضع رؤية حضارية متكاملة روعي بها كافة الاحتياجات المطلوبة التي تتماشي مع الطابع الأثري للمنطقة

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم وضع رؤية حضارية متكاملة روعي بها كافة الاحتياجات المطلوبة التي تتماشي مع الطابع الأثري للمنطقة وتحويلها إلي ممشي سياحي ومتنزهات حضارية من خلال رفع كفاءة الجزيرة الوسطي ودعمها بمواقع تجارية، وإنشاء ساحات انتظار للطريق ودورات مياه وأماكن للجلوس وكيدز اريا والمسطحات الخضراء اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين المقيمين بالقرب من المنطقة كمتنفس لهم، إلي جانب جذب الأفواج والحافلات السياحية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.