توافد الأطفال على مركز شباب الأبطال بالإسماعيلية في ثالث أيام عيد الفطر

توافد الأطفال على الملاهي في مركز شباب الأبطال شرق قناة السويس في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وشهد مركز شباب الأبطال التابع لإدارة القنطرة شرق بالإسماعيلية، إقبال العديد من المواطنين والأطفال في ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2024، في أجواء من البهجة والسرور.

وأكد الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال وجذب المواطنين لقضاء يوم ترفيهي ممتع والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم حرصًا من الوزارة والمديرية على إدخال البهجة والسعادة في نفوس المترددين على مراكز الشباب.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة داخل مراكز الشباب حتى آخر أيام عيد الفطر المبارك.