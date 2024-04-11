الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس تاجري مخدرات بحوزتهما 25 كيلو بانجو بـ1.7 مليون جنيه

حبس متهم
حبس متهم

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس عنصرين إجراميين بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجرامًا، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.7 مليون جنيه تقريبًا.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة مكافحة المخدرات إخطارًا يفيد بقيام عنصرين إجراميين بالاتجار المواد المخدرة وترويجها على عملائهم خلال عيد الفطر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتجار عنصرين إجراميين في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ  1.7 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، والتي أصدرت قرارًا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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