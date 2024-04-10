رئيس جامعة قناة السويس يهنئ المحافظ والقيادات التنفيذية بعيد الفطر

زار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس- صباح اليوم الأربعاء، ديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

استقبال المهنئين

كان في استقبال المهنئين بقاعة عبدالله غبارة بديوان عام المحافظة -المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ومحمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما شارك في تقديم التهنئة - النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب بالإسماعيلية.

ومن القيادات الدينية بالإسماعيلية - نيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بولا شفيق مطران الأقباط الكاثوليك، القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.



كما شهد تقديم التهنئة بالعيد - قيادات مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف، ممثلي الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية، رؤساء الأحياء، مديري العموم لمديريات الخدمات، والقيادات التنفيذية.



وخلال استقبال محافظ الإسماعيلية للمهنئين - قدم التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن شهر رمضان هذا العام جميع المصريين- مسلمين وأقباط- في حالة صيام، فبعد أيام قليلة نحتفل معًا بعيد القيامة وشم النسيم، متمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة، شاكرا كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

من جهته، ألقى الدكتور ناصر مندور كلمة هنأ فيها محافظ الإسماعيلية والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة بالعيد، موجهًا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس؛ سعيًا إلى تقديم خدمات مجتمعية أفضل لمواطني إقليم القناة وسيناء.