الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بأسعار رمزية.. "ثقافة الإسماعيلية" يعرض أفلامًا للمواطنين فى سينما الشعب

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية

أعلن فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبدالرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، عن مواعيد عروض مشروع سينما الشعب والتي تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

مواعيد عرض الأفلام بقصر ثقافة الإسماعيلية 
يعرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، يوميًا وطول أيام العيد من الساعة 10 صباحًا، وحتى 12.15 ظهرًا، ثم حفلة  2.30 ظهرًا، وحتى 4.45 مساء، ثم حفلة 7.00 مساء، وحتى 9.15 مساء، يليها حفلة 11.30 مساء، وحتى 2.00 بعد منتصف الليل.

أسعار رمزية لسينما الشعب بالإسماعيلية 

ونوهت إدارة فرع ثقافة الإسماعيلية عن سعر التذكرة والذى يبلغ 40 جنيهًا، مع عروض من خلال أحدث شاشات العرض، وصالة مكيفة الهواء.

إقبال كثيف من المواطنين على سينما الشعب بالإسماعيلية 

جدير بالذكر أن مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور على عروض أفلام موسم عيد الفطر التي تقدمها الهيئة ضمن مشروع "سينما الشعب" بالقاهرة والمحافظات، وذلك في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة بالعيد.

18 موقعًا ثقافيًا لسينما الشعب
وتقدم الهيئة ثلاثة أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 18 موقعًا ثقافيًّا تابعًا لها في 16 محافظة عبر المشروع الذي يقدم الأفلام بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة.

مشروع سينما الشعب 
ويعد مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات، خاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائية، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع. 

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