الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني بالإسماعيلية يحتفل بعيد الفطر بتوزيع بالونات وهدايا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة الإسماعيلية، مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، في احتفالات عيد الفطر المبارك.

حيث تواجدت فرق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، أمام المساجد وفي التجمعات بتوزيع بالونات وهدايا على الأطفال بعد صلاة العيد.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت حالة من البهجة والسرور بالشوارع والميادين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوافظ المواطنين على الحدائق العامة للاستمتاع بالعيد.

وأدى أهالى الإسماعيلية، شعائر صلاة عيد الفطر بالمساجد المختلفة نظرا لسقوط أمطار منعت الصلاة في عدد من الساحات.

رفع درجة الاستعداد
أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير جميع الخدمات الطبية، هذا إلى جانب تواجد الكوادر الطبية وأطقم الأطباء والتمريض بجميع مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية؛ من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال أيام الاجازات، وذلك في إطار استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الهجري ١٤٤٥ هـ، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة.

تطهير أرضيات المساجد

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على أنه تم تطهير أرضيات جميع المساجد وساحات صلاة عيد الفطر المبارك من ناقلات الأمراض.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أكد على ضرورة الالتزام بأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد المقررة من قبل وزارة الأوقاف والبالغ عددها ١٠٠ ساحة تابعة لمساجد الأوقاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تم الإعلان عنها مع مراعاة الضوابط التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.

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