الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

100 ساحة للصلاة.. استعدادات محافظة الإسماعيلية لعيد الفطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الهجري ١٤٤٥هـ، وَجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة علاوة على تفعيل غرفة عمليات الديوان العام للمحافظة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة المهنية على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد وغرف عمليات جميع المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المختلفة.

تكثيف الحملات الرقابية 

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الرئيسية بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة وصالحة للاستخدام الآدمي ومعاقبة المتلاعبين؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

ووجَّه بشارة، رؤساء المراكز والمدن بالتصدِّي بكل حزم لمنع أيَّة محاولة للتعدِّي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مع تكثيف حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة.

التأكد من عدم زيادة تعريفة الركوب

وأكد محافظ الإسماعيلية، على متابعة توافر المنتجات البترولية ومشتقاتها ومراقبة مواقف الأجرة والسرفيس؛ للتأكد من عدم زيادة التعريفة المقررة ومنع استغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وفي القطاع الصحي، وجَّه بشارة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومؤكدًا على تواجد نقاط مركزية ومتنقلة لمرفق الإسعاف على طول الطرق المؤدية للمحافظة وبالقرب من المصايف.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى ضرورة الالتزام بأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد المقررة من قبل وزارة الأوقاف والبالغ عددها ١٠٠ ساحة تابعة لمساجد الأوقاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تم الإعلان عنها مع مراعاة الضوابط التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.

كما شدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات للحفاظ على نظافة الشوارع وفتح المتنزهات والحدائق مبكرًا لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم مناشدًا المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة.

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