الانتهاء من رصف منطقة السابعة تمليك بحى الشيخ زايد فى الإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المدرجة لكل مشروع، وذلك في إطار الحرص على تطوير المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وطبقًا لتعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق بين مديرية الطرق والنقل مع جهاز تعمير سيناء للعمل بخطة المحافظة في تطوير ورصف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك المناطق العشوائية، داخل مراكز وقرى المحافظة.

حيث قام جهاز تعمير سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، بالانتهاء من رصف منطقة السابعة تمليك بطول ٧ كم تقريبًا وبعرض يتراوح من ١٢ إلى ١٦ مترا.

وقد شملت الأعمال منظومة صرف مياه الأمطار على الخطوط الرئيسية للصرف، وأعمال الأرصفة والطبانات، باستخدام بلاط إنترلوك ملون وتخطيط المنطقة بالكامل، وقد تم الانتهاء من الأعمال في ٣١ مارس.

محافظ الإسماعيلية يعلن الانتهاء من رفع آثار حادث انهيار جسر عزبة الكوبانية

من جانبه، أعلن اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن أنه تم الانتهاء التام من أعمال تجفيف المياه من منازل الأهالي بعزبة الكوبانية وكذلك الأراضي الزراعية، وجار عودة الحياة الطبيعية لأهالي القرية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب وإدارة الحماية المدنية بالعمل بشكل متكامل وعلى مدار اليوم نهارًا وليلًا، من خلال الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث.

كما وجه المحافظ، بتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية، جراء سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر، من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو ١٠ بطول أكثر من ٢٠ مترًا، مما أدى إلى تسرب مياه الترعة لحوالي ٧٥ فدانًا من الأراضي الزراعية بها حوالي ١٢٠ منزلًا.

توصيل الدعم للمتضررين

جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوصيل الدعم الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

هذا إلى جانب تمهيد المدق المؤدي لتجمع المنازل بكل من مناطق أبوسميحة والكوبانية وصال أبوحسان.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية، مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والإسكان والري بحصر الخسائر والمنازل والأراضي المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتقديم تقرير واف وتحديد الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من تلك الأزمة، وذلك للاستعانة بها في أي أزمات متشابهة.