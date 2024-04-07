الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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لأول مرة.. إجراء عملية ويبل بالمنظار ودون فتح جراحى بمستشفيات جامعة القناة

استقبلت مستشفيات جامعة قناة السويس مريضة تبلغ من العمر 37 عاما بعيادة الجراحة تعانى من ألم بالبطن وصفرا انسدادية، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشعات المطلوبة، وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار بتحضير المريضة لإجراء عملية ويبل وهى استئصال رأس البنكرياس الذى يحتوى على الورم واستئصال الأثنى عشر بالكامل وأيضا تم استئصال الحويصلة المرارية والقناة المرارية وجزء من المعدة وجزء من الأمعاء الدقيقة حوالي ١٠سم تقريبًا، وذاك عن طريق منظار بدون فتح جراحي.

وعمل الفريق الطبي ثلاث وصلات الأولى بين القناة المرارية والأمعاء، والثانية بين البنكرياس المتبقي والأمعاء، والثالثة بين المعدة والأمعاء، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.

وحرص الطاقم الطبي بقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي على تقديم الشكر والتقدير إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور أحمد أنور عبدالغني للتوجيه المستمر والمتواصل بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والحرجة بالمستشفيات الجامعية.

فريق الأطباء 

وأجرى العملية رئيس قسم الجراحة الدكتور محمد عبدالمعطي أستاذ جراحة التجميل على دعمه المستمر لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة، والدكتور أحمد حسن استاذ مساعد الجراحة العامة، والفريق المساعد دكتور محمود النجار مدرس الجراحة العامة، والدكتور احمد عبدالحميد مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور محمود سعد طبيب مقيم الجراحة العامة والدكتور محمود ابراهيم طبيب مقيم الجراحة العامة، وبمعاونة رئيس فريق التخدير الدكتور اسلام جمال مدرس التخدير والعناية المركزة والفريق المساعد الدكتورة هدير مختار مدرس مساعد التخدير، الدكتوة ياسمين جاويش مدرس مساعد التخدير، الدكتور نور رأفت مدرس مساعد التخدير، الدكتور عماد على طبيب مقيم التخدير، والدكتور احمد شيرين طبيب مقيم التخدير.

الدكتور أحمد أنور مدير مستشفيات جامعة قناة السويس مستشفيات جامعة قناة السويس تطوير مستشفى جامعة قناة السويس عمليات مستشفى جامعة قناة السويس مستشفى جامعة القناة

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