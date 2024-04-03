الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سكرتير عام مساعد الإسماعيلية يشهد احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم

جانب من تكريم حفظة
جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم بالإسماعيلية

نظَّمت محافظة الإسماعيلية، احتفالًا لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تحت شعار "إنَّا نزلنا الذكر وإنَّا له لحافظون"، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

حيث شهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية احتفال تكريم وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم والذى أقيم مساء اليوم الأربعاء بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور الشيخ إسماعيل أحمد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ السيد عطية مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، الشيخ محمد عبدالمعبود مدير الدعوة بالمديرية، الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ بالإسماعيلية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف.

تفاصيل الاحتفالية 

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وعضو لجنة التحكيم، موضحًا أنه تقدم للمسابقة ٦٤٨ طالبا وطالبة حيث أُجريت على ثلاثة مستويات تم تصفيتهم في المستوى الأول لـ  ١٤٨ طالبا وطالبة، وتم تشكيل لجنة من وزارة الأوقاف قامت باختيار العشر الفائزين، تلا ذلك كلمة الأزهر الشريف التي ألقاها الشيخ أشرف السعيد، والتي تحدث فيها عن فضل قراءة وحفظ القرآن الكريم، ثم فقرة الإنشاد الديني.

كما تم عرض فيلم وثائقي يوضح حرص جمعية وسيم على دعم وحث الشباب على حفظ القرآن الكريم من خلال الفعاليات المختلفة.

وهنأ السكرتير العام المساعد للمحافظة، جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى جهود المؤسسات الاجتماعية في تحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم والمشاركة في كافة الأنشطة الاجتماعية، كما هنأ الشعب المصري كله لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة.

وأشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، بدور مديرية الأوقاف والأزهر الشريف في المسابقة، متمنيًا مزيدا من المسابقات، خاصة في الأحاديث والسيرة النبوية، وفي الختام تم تكريم العشرة فائزين من حفظة القرآن الكريم كاملًا.

أسماء الأوائل من حفظة القرآن الكريم 

جاء في المركز الأول يوسف عادل عباس أحمد، المركز الثاني إبراهيم محمد منتصر محمد، الثالث محمد أبومدين أحمد محمد، الرابع محمد أحمد محمد علی محمد، الخامس نریمان محمد السيد محمد، السادس إسراء أحمد السيد عبدالحميد، السابع مياده السيد حامد عبدالله، الثامن نور أحمد محمد عطية محمد، التاسع حبيبة موسى عبد الرحمن محمد، العاشر شروق محمد مجدى حسن.

حيث جاءت قيمة الجوائز مليون جنيه مقدمة من الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وسوف تقام هذه المسابقة سنويًّا، لتحفيز الشباب من سن ٦ سنوات حتى ٣٥ سنة، بهدف غرس حب كتاب الله في النشأ والشباب.

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