الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الفريق أسامة ربيع يؤكد على قوة العلاقات بين قناة السويس والشركات والترسانات الكورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لمناقشة آليات تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

شمل اللقاء التباحث حول سبل التعاون والتنسيق المشترك في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة وصناعة بناء السفن والاستزراع السمكي والتحول الأخضر.

خلال اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع هيئة قناة السويس بالعديد من الشركات والترسانات الكورية، معربًا عن تطلعه لاستثمار التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات المرتبطة بصناعة بناء السفن وتقديم الخدمات اللوجستية.

استراتيجية هيئة قناة السويس الطموحة 

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية طموحة لتنمية الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالقناة وتحقيق الاستفادة المثلى من عبقرية موقعها الجغرافي بعقد شراكات وجذب الاستثمارات للمشروعات التنموية بالمنطقة.

تعزيز العلاقات الكورية الجنوبية مع مصر

من جانبه، أعرب السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن تطلعه لفتح مجالات جديدة للعمل مع هيئة قناة السويس في ضوء اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر خلال الفترة المقبلة لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري.

وأكد السفير الكوري على ما تمثله القناة من أهمية خاصة باعتبارها حلقة وصل رئيسية لتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن دورها الهام في دعم حركة الشحن البحري والصادرات الكورية.

وأوضح السفير الكوري أن توترات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر انعكست سلبًا على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، وأثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية في ظل تأثر حركة الشحن البحري من اتخاذ طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة. 

في ختام الزيارة، توجه السفير الكوري والوفد المرافق لزيارة متحف قناة السويس.          

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