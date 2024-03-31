“تضامن الإسماعيلية” توفر مساكن ودعم فوري للأسر المتضررة من انهيار جسر

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن مديرية التضامن الاجتماعي وجهت بحصر أعداد الأسر المتضررة من انهيار جسر في عزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن مديرية التضامن الاجتماعي، ستقدم كافة أشكال الدعم على الفور للأسر التي تضررت منازلها من انهيار جسر الترعة، سواء توفير مسكن أو أي دعم يحتاجونه، مشيرا إلى أن محافظة الإسماعيلية تقف دائما مع المواطنين في أي ضرر يتعرضون له.

تفاصيل انهيار جسر ترعة في عين غصين بالإسماعيلية

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بانهيار جزئي في ترعة السويس بعزبة الكوباينة التابعة لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الإسماعيلية لمكان الانهيار.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصة أن الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية بسبب ضعف وقدم الجسر.

٥٠ فدانا و١٠٤ منازل خسائر انهيار جسر بالإسماعيلية

وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدانا بعزبة الكوبانية و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبة أبو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة وجاري احتواء الموقف وغلق منطقة انهيار الجسر بمعرفة المحافظى ومديرية الري.

محافظ الإسماعيلية يتابع انهيار جسر

وتابع محافظ الإسماعيلية البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية صباح اليوم، وعلى الفور وجَّه بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.

كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

كما توجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

هذا وقد قامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع ب ٢٠ طنا دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك ٥ أطنان دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر وأعدادهم وتقديم الدعم الفوري لهم.