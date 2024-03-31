التفاصيل الكاملة لخسائر انهيار جسر ترعة بالإسماعيلية

شهدت عزبة الكوباينة في منطقه عين غصين بمحافظة الإسماعيلية انهيارًا جزئيًا بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها للمنازل المحيطة بها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارًا يفيد بانهيار جزئي في ترعة السويس بعزبة الكوباينة التابعة لمنطقة عين غصين بالإسماعيلية، فانتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات المحافظة إلى مكان الانهيار.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصة، أن الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك بمنطقة الكيلو 10 أمام عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية بسبب ضعف وقدم الجسر.

وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدان بعزبه الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبه أبو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة وجاري احتواء الموقف وغلق منطقه انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.

محافظ الإسماعيلية يتابع حادث سقوط جسر عزبة الكوبانية

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية صباح اليوم الأحد، بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور وجَّه المحافظ بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.

كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

كما توجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

وأغلقت مديرية الري مصدر المياه وتم تصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع بـ٢٠ طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك ٥ طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر وأعدادهم و تقديم الدعم الفوري لهم.