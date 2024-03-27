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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف على 706 مواطنين خلال قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في الجرايشة، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٢٥ و٢٦ مارس ٢٠٢٤.


استقبلت القافلة ٧٠٦ حالات ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وأكد "بشارة" ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

 

٦ تخصصات طبية في القافلة الطبية 

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

القوافل الطبية لا تقتصر على الكشف والعلاج

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال ٢٨١ مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها ٤٢٥ مواطنًا.

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