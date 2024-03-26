مروة عبدالعاطى مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتبات بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف مروة محمد عبدالعاطي طلبه بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

هذا وقد استقبلها الدكتور ناصر مندور لتسليمها القرار، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليها.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبوعيشة أمين عام الجامعة.

يُذكر أن الإدارة العامة للمكتبات بجامعة قناة السويس تُقدم خدماتها المكتبية والمعلوماتية، لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي ونشر العلم والمعرفة لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس بجامعة قناة السويس والجامعات الأخرى، والعاملين وأفراد المجتمع، كما أنها تقوم بتوطيد أواصر الصلة العلمية والعملية مع الهيئات الجامعية والعلمية، والمراكز البحثية داخل وخارج الوطن.