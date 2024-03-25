الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدًا.. "ندوة التوعية الأسرية" على مسرح رعاية الشباب بجامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تنظيم ندوة التوعية الأسرية تحت شعار "أسرة مستقرة يساوي مجتمع آمن"، لفضيلة الشيخ سامي حجاج من علماء الأزهر الشريف.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتُنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تُقام الندوة على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

جامعة قناة السويس تعلن رفع درجة الاستعداد لامتحانات الميد ترم بالكليات

 

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على رفع درجة الاستعداد داخل قطاع التعليم والطلاب، لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد ترم"، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع السابع من الترم، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلاب، وتنظيم "الميد ترم" خلال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب 

وفي سياق متصل، انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد جاء على رأس جدول الأعمال مناقشة استعدادات الكليات لبدء امتحانات "الميد ترم".

واستهل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، واصلًا التهنئة بمناسبة عيد الأم، مشيرًا إلى أن شهر مارس زاخر بالاحتفالات.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور تامر شوقي، لتوليه منصب وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ثم بدأ المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم باشرت الجلسة أعمالها بعرض الموضوعات المقدمة من الكليات.

 دورات حول ضوابط سير العملية الامتحانية للهيئة المعاونة 

وخلال المجلس، أكد الدكتور محمد عبدالنعيم على أهمية عقد دورات للهيئة المعاونة، حول ضوابط سير العملية الامتحانية، مشددًا على متابعة التزام الطلاب في المحاضرات وحصر غياب الطلاب.

وحرص "عبدالنعيم" على متابعة سير الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم إعداد خطة لها لتستمر الأنشطة على مدار الشهر.

وبدوره، استعرض الدكتور محمد عبدالنعيم الإطار العام للعملية التعليمية، مؤكدًا أنه تمت مراعاة مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك.

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