جامعة القناة تعلن خطتها لتدريب أفراد المجتمع خلال الفصل الدراسي الثاني

تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023- 2024، بخطة تدريبية موسعة تضم 4 برامج تدريبية.

رفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة وكيفية الوقاية والعلاج

وتأتي البرامج وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بمراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع، وطوائفه المختلفة، وتحديد موضوعاتها بما ينمي المهارات الأساسية والحياتية، ويرفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة، وكيفية الوقاية والعلاج، وذلك في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن المصري، ورعايته، وتقديم خدمات صحية متطورة له.

المشاركون في البرامج التدريبية

وقد أوضحت المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة أن البرامج يشارك بها أساتذة الجامعة من كليات الطب، العلاج الطبيعي، والطب البيطري.

وتضم برنامج " دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل"..ويعقد يومي 17، 18 إبريل المقبل، وبرنامج " الإسعافات الأولية (إنعاش القلب- الجروح- الكسور- الحروق- الصدمات الكهربية)..ويعقد يومي 21، 22 إبريل القادم.

تفاصيل البرنامج

وتابع المهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع أنه يتم تقديم برنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها" وذلك يومي

23، 24 إبريل، وبرنامجر"أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29، 30 إبريل.

جامعة قناة السويس تعلن رفع درجة الاستعداد لامتحانات "الميد ترم" بالكليات

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على رفع درجة الاستعداد داخل قطاع التعليم والطلاب، لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد ترم"، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع السابع من الترم، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلاب، وتنظيم "الميد ترم" خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد جاء على رأس جدول الأعمال مناقشة استعدادات الكليات لبدء امتحانات "الميد ترم".

واستهل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، واصلًا التهنئة بمناسبة عيد الأم، مشيرًا إلى أن شهر مارس زاخر بالاحتفالات.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور تامر شوقي، لتوليه منصب وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ثم بدأ المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم باشرت الجلسة أعمالها بعرض الموضوعات المقدمة من الكليات.