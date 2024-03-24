الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة القناة تعلن خطتها لتدريب أفراد المجتمع خلال الفصل الدراسي الثاني

جامعة القناة
جامعة القناة

تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  2023- 2024، بخطة تدريبية موسعة تضم 4 برامج تدريبية.

 رفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة وكيفية الوقاية والعلاج

 وتأتي البرامج وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بمراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع، وطوائفه المختلفة، وتحديد موضوعاتها بما ينمي المهارات الأساسية والحياتية، ويرفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة، وكيفية الوقاية والعلاج، وذلك في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن المصري، ورعايته، وتقديم خدمات صحية متطورة له.

المشاركون في البرامج التدريبية 

وقد أوضحت المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة أن البرامج يشارك بها أساتذة الجامعة من كليات الطب، العلاج الطبيعي، والطب البيطري.
وتضم برنامج " دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل"..ويعقد يومي 17، 18 إبريل المقبل، وبرنامج " الإسعافات الأولية (إنعاش القلب- الجروح- الكسور- الحروق- الصدمات الكهربية)..ويعقد يومي 21، 22 إبريل القادم.

تفاصيل البرنامج 

وتابع المهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع أنه يتم تقديم برنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها" وذلك يومي
23، 24 إبريل، وبرنامجر"أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29، 30 إبريل.

جامعة قناة السويس تعلن رفع درجة الاستعداد لامتحانات "الميد ترم" بالكليات

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على رفع درجة الاستعداد داخل قطاع التعليم والطلاب، لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد ترم"، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع السابع من الترم، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلاب، وتنظيم "الميد ترم" خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد جاء على رأس جدول الأعمال مناقشة استعدادات الكليات لبدء امتحانات "الميد ترم".

واستهل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، واصلًا التهنئة بمناسبة عيد الأم، مشيرًا إلى أن شهر مارس زاخر بالاحتفالات.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور تامر شوقي، لتوليه منصب وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ثم بدأ المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم باشرت الجلسة أعمالها بعرض الموضوعات المقدمة من الكليات.

تدريبات جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس احتفالات جامعة قناة السويس العلاج الطبيعي الطب البيطري

مواد متعلقة

السكرتير العام للإسماعيلية يستقبل لجنة من وزارة التنمية المحلية

أمطار كثيفة تضرب مدن الإسماعيلية وسط حالة من التأهب

خروجة رمضانية "آخر حلاوة".. أجندة مذهلة بقصر ثقافة الإسماعيلية

إقبال كثيف من المحامين للإدلا بأصواتهم قبل دقاىق من غلق اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

توزيع مساعدات غذائية وعينية للأولى بالرعاية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

إقبال ضعيف على التصويت بانتخابات نقابة المحامين فى الإسماعيلية

عروض فنية ومسرح عرائس فى ثالث ليالى رمضان بالإسماعيلية

رصف 12 شارعًا بمنطقة 24 أكتوبر فى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل| بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

مصدر لـ"الدستور": لاعبو الزمالك يجهزون مفاجأة لأحمد رفعت فى ربع نهائى الكونفيدرالية

خبير مصرفى: سعر الدولار سيتراجع دون الـ45 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين