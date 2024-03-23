السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف من المحامين للإدلا بأصواتهم قبل دقاىق من غلق اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

إقبال كثيف من المحامين
إقبال كثيف من المحامين

شهدت الدقائق الأخيرة للتصويت في انتخابات نقابة المحامين، إقبالا كثيفا من المحامين بنقابة الإسماعيلية الفرعية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، بنقابة الإسماعيلية الفرعية وذلك في 7 لجان على مستوى النقابة الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

 

 

وتولت النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم  برئاسة المستشار محمد فكري رئيس اللجنة العامة.

وصرح فارس على فارس أمين صندوق النقابة الفرعية بالإسماعيلية، أن انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف  بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وقال ياسر حسين عضو مجلس نقابة محامي الإسماعيلية، إن عدد لجان المحافظة 7 لجان والتي تضم دوائر أول وثاني وثالث ومركز الإسماعيلية والتل الكبير ومركز فايد، والقنطرة غرب والقنطرة شرق، كما تضم  عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.، مشيرا أن الإقبال متوسط حتى منتصف اليوم.

وأكد  إبراهيم أحمد عبد الرحيم نقيب محاميين الإسماعيلية، أن الانتخابات تسري على قدم وساق، وهناك مظهر مشرف من محاميين الإسماعيلية للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لاختيار مجلس النقابة العامة، بإجمالي 3561 من لهم حق التصويت، وسيتم غلق اللجان في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم فرز الأصوات بعد فترة راحة القضاة.

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