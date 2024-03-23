عروض فنية ومسرح عرائس فى ثالث ليالى رمضان بالإسماعيلية

نظَّم فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية في ثالث ليالي رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمُعد للرواد خلال شهر رمضان، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

فعاليات ليالى رمضان بالإسماعيلية

استهلت الليلة الثالثة على مسرح قصر الإسماعيلية بأنغام السمسمية وعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد يحيى مولر، التي قدمت مجموعة من الأغنيات التراثية منها: (الله الله يا نور النبي، مركب حبيبي، دار الشدوف، بلدي يا إسماعيلية، مصر العظيمة بشعبها).

تلا ذلك عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، التي قدمت مجموعة من الراقصات على أنغام السمسمية منها: (ساره الليل، هاتوا الجراديل، التنورة، عدى النهار علينا).

العروض الفنية

اختتمت العروض الفنية فرقة "الأنفوشي" للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت، بمجموعة من أغاني الفن الجميل منها مدلي أغاني سيد درويش، دنجي دنجي، بالإضافة لبعض أغنيات رمضان.

تنظم الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، تنفيذ فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

كما استمرت فعاليات البرنامج الأدبي بالمقهى الثقافي بلقاء عن الكاتب محمد عيسى، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وتناول الكاتب خالد حريب خلال حديثه السيرة الذاتية للكاتب محمد عيسى القيري، رؤيته للواقع في كتاباته، المجموعة القصصية محطات للحزن، المجموعة القصصية أحلام وسكاكين.

أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها الشاعر سيد إمام، ألقى خلالها عدة قصائد منها "حصان المستحيل، علاقة"، تحدث الشاعر أسامة رمضان عن قصة أسيل وحطاب البلوط.

وضمن البرنامج الثقافي بالفرع أقيمت أمسية شعرية، حيث قدم الشاعر أحمد رمضان عدة قصائد منها "المجنون، المدن، الفاضلة"، بينما قدم الشاعر جمال حاتم قصائد بعنوان "كاهنة المعبد، بعض الموتى يجب قتلهم"، وألقى الشاعر سمير قاعود قصيدة بعنوان "سقط اليمام، رؤية، مشهد"، بالإضافة لفقرة الراوي للشاعر فتحي نجم، والحديث عن المسحراتي.

كما استمر الفرع في تقديم الورشة الفنية في عمل طي الورق وتعليم الرسم، تدريب سماح علي، ورشة الحلي تدريب سهى عشري.